Киев, 20 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Украинский конфликт будет продолжаться до капитуляции одной из сторон, и самым вероятным сценарием в этом случае является капитуляция Киева. Такое мнение 20 января высказал украинский политолог Руслан Бортник.

Global Look Press

«<Конфликт> продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причём капитуляция Украины, к сожалению, — более вероятный сценарий, нежели России», — заявил он в эфире своего видеоблога на YouTube.

Бортник также высказал опасения по поводу того, что киевский режим в этой ситуации продолжает заниматься выдвижением завышенных требований, так как не осознаёт, что разрешение конфликта на Украине — это один из элементов построения нового мирового порядка. По словам эксперта, высказывание в такой ситуации завышенных требований в худшем случае может привести Киев к выставлению за рамки этого глобального миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 16 января заявила, что в 2025 году перемирия между Россией и Украиной не будет, как не будет и выборов украинского президента. Она призвала видеть реальность «широко открытыми глазами», добавив, что украинский конфликт закончится капитуляцией «одной из сторон».

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио ранее в этот же день заявил, что у Киева заканчиваются не деньги, а украинцы. Он отметил, что Украине понадобится не один десяток лет для восстановления после конфликта с Россией.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 16 января назвал символичным продление Киевом режима военного положения на Украине до 9 мая. Рогов добавил, что после капитуляции киевского режима жители пока подконтрольных ему регионов будут отмечать как победу СССР над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году, так и победу над «бандеровским оккупационным режимом».