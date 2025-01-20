Сватово, ЛНР, 20 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинской армии населённые пункты Новоегоровка и Шевченко в Донбассе. Об этом 20 января сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Село Новоегоровка в Луганской Народной Республике освободили подразделения российской группировки войск «Запад». В течение суток они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия потеряла до 400 военных, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортёр М113 американского производства, три боевые бронированные машины, а также пять орудий полевой артиллерии. Ударом, нанесённым российскими военными, уничтожен полевой склад боеприпасов.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка на территории ДНР.

Украинская армия потеряла до 545 военных, два БТР М113, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» калибра 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко заявил 20 января, что в районе Новоегоровки российские военные продвигаются, создавая для ВСУ «огневой мешок». Если украинские военные не уйдут из района юго-западнее Надии в ближайшее время, они попадут в окружение. Он назвал положение украинских подразделений в районе Новоегоровки весьма затруднительным.

Освобождение Новоегоровки позволило ВС России на сватовско-кременском участке выйти на западные границы ЛНР, сообщил эксперт.