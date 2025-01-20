Челябинск, 20 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Неуправляемый трамвай сбил двух человек, которые переходили пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора в Челябинске. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Кадр из видео

«По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП никто не погиб, пострадал несовершеннолетний пешеход, который был доставлен в одно из городских медучреждений. В настоящее время следственно-оперативная группа полицейских устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря 2024 года в Перми произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадал 21 человек, включая двоих детей, медики оказали необходимую помощь всем пострадавшим.

В июне прошлого года в Кемерово также столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек и пострадали ещё 125.