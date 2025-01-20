Неуправляемый трамвай снёс двух человек на пешеходном переходе в Челябинске
Челябинск, 20 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Неуправляемый трамвай сбил двух человек, которые переходили пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора в Челябинске. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
«По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП никто не погиб, пострадал несовершеннолетний пешеход, который был доставлен в одно из городских медучреждений. В настоящее время следственно-оперативная группа полицейских устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря 2024 года в Перми произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадал 21 человек, включая двоих детей, медики оказали необходимую помощь всем пострадавшим.
В июне прошлого года в Кемерово также столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек и пострадали ещё 125.