Самара, 20 января, 2025, 15:41 — ИА Регнум. «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») внедрила новые технологии на установке комплексной подготовки нефти Отрадненского нефтестабилизационного производства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самаранефтегаз» внедряет инновации в производство

Ресурсосберегающие инновации и новое оборудование российского производства повысили качество сырья, снизили эксплуатационные затраты, а также улучшили показатели экологической безопасности и энергоэффективности.

На установке есть приборы контроля и измерения массы перекачиваемого продукта, вычислительный комплекс и механизмы. Это позволяет управлять работой установки с пульта оператора. Таким образом снизилась необходимость физического присутствия рабочих на производственных участках.

Высокоточный контроль технологического процесса обеспечивается за счёт автоматизированной системы управления. Она информирует оператора о возможных отклонениях от заданных параметров для того, чтобы на предприятии приняли корректирующие действия.

Аналогичный проект реализован также на установке предварительного сброса воды «Южно-Неприковская».

«Роснефть» уделяет особое внимание инновационной деятельности. Компания определяет повышение эффективности производственных активов как ключевой приоритет своей стратегии.