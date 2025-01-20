Москва, 20 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Темпы роста средних цен на услуги такси в России в ходе прошедших новогодних праздников стали самыми низкими за последние четыре года. Об этом 20 января заявило издание Lenta.ru, ссылаясь на данные «Яндекс Go».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В сервисе сумма среднего чека в этом периоде составила 427 рублей по стране, что на 8% больше, чем городом ранее. В Москве средняя цена поездки в праздники составила 873 рубля или на 15% выше, чем было год назад, говорится в материале.

Отмечается, что снижение динамики роста цент свидетельствует о достижении примерного баланса между спросом и предложением в новогодние дни. Количество машин на линии часто соответствовало числу желающих воспользоваться такси, поэтому повышающие коэффициенты на стоимость услуг вводили реже.

По мнению аналитиков сервиса, на ситуацию повлияла теплая погода на Новый год, из-за которой некоторые пользователи сервиса могли предпочесть прогуляться, а не ехать на машине. Также во многих регионах не было льда и снега на дорогах, поэтому автомобили двигались быстрей. Средняя скорость такси за прошедшие праздники была на 3-9% быстрее в сравнении с показателями, которые были годом ранее.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в декабре 2024 года сообщил о разработке проекта, запрещающего поднимать цены на услуги такси в час пик более чем на 20%. От добавил, что предварительно поправки обсудят с представителями Министерства экономического развития РФ.

14 октября прошлого года в Москве цены на такси выросли три раза на фоне обильного снегопада в столице. Служба «Яндекс Go» в этот день предупреждала, что поездка на общественном транспорте может быть быстрей.