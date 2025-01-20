Вашингтон, 20 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден помиловал экс-главу объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Об этом 20 января сообщило агентство Bloomberg.

Tsgt. Jack Sanders/Department Of/Global Look Press Марк Милли

В число помилованных также вошли члены комитета палаты представителей, расследовавшие нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Отмечается, что своим решением Байден надеется предотвратить потенциальное возмездие со стороны избранного президента Дональда Трампа.

Так, Милли ранее называл Трампа фашистом и подробно рассказал о поведении американского политика во время восстания 6 января 2021 года. Фаучи координировал реакцию страны на пандемию COVID-19. Правые силы позднее обвинили его в ряде неправомерных решений.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря прошлого года американский миллиардер Илон Маск выразил удивление в связи с тем, что Байден за время своего президентского срока помиловал более 8 тыс. человек. В их число вошёл и сын политика Хантер Байден, являвшийся фигурантом по двум уголовным делам. В свою очередь Трамп за время своего первого срока помиловал только 237 человек.

7 января телеканал NBC News сообщил, что двое заключённых, помилованных Байденом, отказались от отмены смертной казни. Они настаивают на своей невиновности, а помилование изменит приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Позднее Байден перед истечением своих полномочий помиловал одного из активистов движения за права темнокожих Маркуса Гарви, которого осудили в 1923 году на пять лет тюрьмы за мошенничество. Активист умер ещё в 1940 году. Решение Байдена о помиловании Гарви в Белом доме объяснили тем, что тот «заслужил похвалу за глобальную пропаганду и влияние».