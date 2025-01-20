Мехико, 20 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Ранее обнаруженный на границе между США и Мексикой потайной туннель засыпят. Об этом 20 января заявил командующий гарнизоном мексиканского города Сьюдад-Хуарес генерал Хосе Лемуса.

Global Look Press

«Мексиканские власти запечатают секретный туннель, обнаруженный на прошлой неделе на границе США и Мексики», — процитировал его слова телеканал CBS News.

По словам генерала, на возведение этого туннеля могло уйти до двух лет и его, как предполагается, могли использовать для контрабанды и торговли людьми. При этом генпрокуратура Мексики расследует возможное соучастие в этом местных властей, «не заметивших» строительство туннеля.

Лемуса уточнил, что информацию о существовании и расположении туннеля удалось получить из обсуждений торговцами людьми в соцсетях, таких как TikTok. Он добавил, что вход в туннель спрятан в системе ливневой канализации между двумя городами, и его высота составляет около 2 м, а ширина — 1,2 м.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп 19 января заявил, что его чиновники немедленно приступят к разрешению проблемы незаконной миграции. Он также пообещал остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.

Газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа начнёт массовую депортацию нелегальных мигрантов на следующий день после его инаугурации. По словам автора публикации, первым городом для этого станет Чикаго, куда для этого направят около 200 сотрудников американской Службы иммиграционного и таможенного контроля.