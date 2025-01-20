Вашингтон, 20 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Отказ Украины вести переговоры с Россией приведёт к катастрофическим последствиям для Киева. Об этом 20 января заявила политический обозреватель Бетани Эллиотт в статье для аналитического портала UnHerd.

KUBANOV PAVLO UKR/Global Look Press

По её мнению, затягивание конфликта может только упрочить позиции Москвы, учитывая, что российские войска продвигаются в Донбассе, а на действиях украинских войск сказывается дефицит личного состава.

Кроме того, по её словам, ошибочным может оказаться расчёт Киева на то, что под воздействием ударов западными дальнобойными ракетами Москва смягчит требования относительно условий урегулирования конфликта.

«Хотя подобные удары вредят экономике России и её способности вести [военные действия], есть сомнения, что они нанесут такой урон, что Москва отчаянно попросится за стол переговоров для необходимой передышки», — говорится в статье.

Эллиотт добавила, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может отказаться от ужесточения энергетических санкций против России, чтобы «не толкать Москву ближе к Пекину». Журналист указала, что целью Трампа может быть «разлад» между Россией и Китаем. По её словам, при таком подходе Украине будет трудно изменить ход конфликта в свою пользу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Трамп в очередной раз заверил, что после вступления в должность намерен «положить конец конфликту на Украине» и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц 12 января отметил, что избранный глава Белого дома готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, добавил он.

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.