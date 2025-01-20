Вашингтон, 20 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп подталкивает Евросоюз к выбору из двух изначально проигрышных для экономик европейского блока вариантов в торговой сфере. Об этом заявило издание Politico 19 января.

Global Look Press

Автор статьи указал, что в первом случае европейским странам придётся отказаться от зависимости от китайских товаров, хотя это приведёт к ослаблению экономик стран — членов союза и обернётся последующим ответом Китая. Во втором — Европа оставит Вашингтон в торговой войне с Пекином, однако это грозит введением пошлин на товары с американской стороны, что также ухудшит экономическую ситуацию в ЕС.

«Проблема в том, что даже самые приспособленные представители Европы могут не выжить», — сообщается в материале со ссылкой на различные политические и экономические потрясения в Евросоюзе.

В статье также указывается, что Трамп уже давно выступает против бюрократии союза и стремится вести дела со странами на двусторонней основе без Брюсселя.

«В том, что США пытаются нас разъединить, нет ничего нового, так было всегда. Американцы — не самые большие поклонники Европейского союза. Китай тоже постоянно этим занимается», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.

Кроме того, в Европе выразили опасения, что американцы и китайцы внезапно могут объединиться и увеличить взаимный поток товаров, отмечается в статье.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 января экс-канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала ЕС быть увереннее при взаимодействии с Трампом. Она также подчеркнула, что союз должен твёрже отстаивать свои интересы, и это может вынудить избранного главу Белого дома приспосабливаться.

В декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.