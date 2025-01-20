Москва, 20 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Рособрнадзор поддерживает идею запустить в ряде регионов РФ пилотный проект, предусматривающий сдачу в школах Основного госэкзамена (ОГЭ) только по математике и русскому языку. Об этом 20 января сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как уточняется, в течение последних лет Рособрнадзор призывает модернизировать проведение государственной итоговой аттестации (ГИА-9) и учитывать результаты ОГЭ при приёме в 10-е классы.

«Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуму 17 января внесли проект закона об изменении порядка сдачи ГИА-6. Предлагается выдавать аттестат об основном общем образовании при успешной сдаче экзамена по математике и русскому языку. Пилотный проект планируют провести в Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также в Северной Осетии.

В ноябре Рособрнадзор допустил, что в рамках совершенствования ОГЭ могут внедрить 100-балльную систему оценок вместо пятибалльной. Также планируется отбирать учащихся в 10-е классы на основе экзамена.