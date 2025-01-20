Москва, 20 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. На территории «Аптекарского огорода» в Москве зацвели первые в текущем году подснежники. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ботанического сада.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Подснежники расцвели под открытым небом», — указано в Telegram-канале сада.

В комментарии «РИА Новости» сотрудники «Аптекарского огорода» отметили, что первые цветы зафиксировали накануне, 19 января. Они выросли у главного входа в Теневом саду. Всего на территории сада есть шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большая часть цветёт зимой, некоторые можно увидеть ранней весной и поздней осенью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уходящий 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.

14 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в большинстве российских регионов не ожидаются январские морозы, а температура воздуха превысит климатические нормы. По его словам, она будет высокой, но не рекордной.