Луганск, 20 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе продвижения в районе освобождённого населённого пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) создают огневой мешок для украинских формирований. Об этом 20 января заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Виталий Аньков/РИА Новости

По словам Марочко, сейчас российские военные на этом участке фронта ведут продвижение в направлениях Новосергеевка и Новоегоровка — Новосергеевка.

«По сути, сейчас формируется так называемый огневой мешок и, если украинские боевики в ближайшее время не покинут район юго-западнее Надии, [они] окажутся в полном окружении», — процитировал его слова ТАСС.

Эксперт уточнил, что группировка противника здесь оказалась в очень затруднительном положении, однако у неё ещё есть время отступить, которого на фоне продвижения армии России осталось «крайне мало».

Марочко уточнил, что освобождение Новоегоровки также позволило российским военным выйти на западные границы ЛНР на сватовско-кременском участке и «это вопрос ближайшей перспективы».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 января армия России освободила Новоегоровку в ЛНР. Также группировка российских войск «Центр» освободила населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Марочко 18 января сообщил о продвижении ВС РФ в районе Новоегоровки. Эксперт отметил, что в случае освобождения армией России населённого пункта вся группировка противника в этой агломерации окажется в очень трудном положении.