ВСУ оказались на грани полного окружения у освобождённой Новоегоровки в ЛНР
Луганск, 20 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе продвижения в районе освобождённого населённого пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) создают огневой мешок для украинских формирований. Об этом 20 января заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, сейчас российские военные на этом участке фронта ведут продвижение в направлениях Новосергеевка и Новоегоровка — Новосергеевка.
«По сути, сейчас формируется так называемый огневой мешок и, если украинские боевики в ближайшее время не покинут район юго-западнее Надии, [они] окажутся в полном окружении», — процитировал его слова ТАСС.
Эксперт уточнил, что группировка противника здесь оказалась в очень затруднительном положении, однако у неё ещё есть время отступить, которого на фоне продвижения армии России осталось «крайне мало».
Марочко уточнил, что освобождение Новоегоровки также позволило российским военным выйти на западные границы ЛНР на сватовско-кременском участке и «это вопрос ближайшей перспективы».
Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 января армия России освободила Новоегоровку в ЛНР. Также группировка российских войск «Центр» освободила населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.
Марочко 18 января сообщил о продвижении ВС РФ в районе Новоегоровки. Эксперт отметил, что в случае освобождения армией России населённого пункта вся группировка противника в этой агломерации окажется в очень трудном положении.