Москва, 20 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) помог найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 20 января сообщается в Telegram-канале организации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За период работы установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1419 лицами. [Из них] 1098 — гражданские лица, 321 — военнослужащие», — говорится в публикации.

Отмечается, что РКК ведёт работу по розыску людей совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, правительством Курской области и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

«Особенно важна наша совместная работа с МККК, так как делегация имеет доступ к людям на территории Украины», — подчеркнули в организации.

Как передавало ИА Регнум, 9 января Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области и попросила всех, кому известно об их судьбе, сообщить по телефону горячей линии.

22 ноября Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.