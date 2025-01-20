Вашингтон, 20 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий доказывал свою личность с помощью страницы в «Википедии», пытаясь попасть на митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа перед его инаугурацией. Об этом сообщило Radio ZET.

Кадр из видео

Демонстрация проходила 19 января на спортивной арене Capital One. Перед началом к нему подошли солдаты Национальной гвардии США. Предположительно, у политика не было с собой документов, удостоверяющих личность, поэтому на смартфоне он открыл свою страницу в «Википедии».

Видеоблогер Николай Теперек в соцсети X (бывший Twitter) отметил, что попытки политика оказались безрезультатны.

Отмечается, что 20 января Моравецкий должен посетить саму церемонию инагурации американского лидера и последующий второй митинг, который состоится на той же арене.

Ранее газета Politico написала, что на инаугурацию, в частности, приглашены некоторые правые европейские политики, а также лидеры, которых Трамп ранее хвалил. В их числе помимо Моравецкого оказались лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также журналисты сообщали, что приглашение получил президент Аргентины Хавьер Милей.

15 января стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа. 20 января он должен будет выступать на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства своей страны в Совете ЕС. По некоторой информации, от планов посетить церемонию отказался глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 19:30 мск 20 января Трамп произнесет перед избирателями вступительную речь, а в 20:00 мск принесёт присягу в Капитолии. В честь этого события будет дан пушечный салют из 21 залпа.