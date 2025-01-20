Москва, 20 января, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Актёр Гоша Куценко отреагировал на обнаружение тела женщины в его автомобиле «ЗАЗ». В соцсетях артист отметил, что в настоящее время находится в ставропольском крае и выразил соболезнования семье убитой.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее в этот день стало известно, что накануне в раритетном «Запорожце» Гоши Куценко, припаркованном на Кутузовском проспекте в Москве, был найдет труп женщины с множественными ножевыми ранениями.

Погибшей на вид около 30 лет, её личность устанавливают оперативники. На месте происшествия был задержан и подозреваемый в убийстве — 30-летний ранее многократно судимый Альберт Абдуллин. Известно, что перед убийством он с жертвой распивал алкоголь в автомобиле Куценко.

«Узнал эту новость на съёмках… Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал Куценко.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время подозреваемый даёт показания в отделе полиции. По данным ИА Регнум, мужчина — уроженец Татарстана, был многократно судим за убийство, кражи и изнасилование. Участвовал в боевых действиях, но уже более года как вернулся к гражданской жизни. По предварительным данным, в Москву он приехал с целью жениться.

Куценко известен как поклонник раритетных автомобилей. «ЗАЗ», который стал местом преступления, припаркован уже длительное время в одном из московских дворов, и не использовался актёром.