Вашингтон, 20 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Политика избранного президента США Дональда Трампа, когда он придёт к власти, может привести к тому, что в РФ разморозят активы ряда иностранных компаний, заблокированных в рамках ответных мер на антироссийские санкции. Об этом 20 января заявило агентство Reuters, ссылаясь на мнение экспертов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы можем увидеть, как некоторые санкции будут смягчены, если новая администрация сможет договориться об урегулировании конфликта на Украине. Это может привести к разморозке некоторых иностранных активов, застрявших в России», — рассказал о своём прогнозе партнёр юридической фирмы Debevoise and Plimpton Алан Карташкин.

По его мнению, ряд компаний используют это, чтобы уйти с российского рынка. Неназванный инвестор при этом заявил, что будут предприятия, которые останутся в РФ и займут выжидательную позицию. Другой эксперт предположил, что приход Трампа к власти может привести к тому, что фирмы, желающие разорвать связи с Россией, передумают.

В целом многие эксперты, опрошенные изданием, полагают, что транснациональные компании будут внимательно следить за политикой нового американского лидера и принимать решения в зависимости от его действий.

Как передавало ИА Регнум, 20 января представитель команды Трампа заявил ТАСС, что избранный американский президент допускает отмену или смягчение антироссийских санкций, если будет урегулирован конфликт на Украине. При этом новая администрация США планирует использовать при контактах с РФ «смесь кнутов и пряников».

Газета Financial Times в мае 2024-го отметила, что многие западные компании, которые ранее собирались уходить с российского рынка, передумали. Причиной стало то, что им предложили невыгодные альтернативы на других рынках. По данным экспертов, из РФ ушли около 1,6 тыс. предприятий, остались 2,1 тыс.