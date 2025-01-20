Донецк, 20 января, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Украинские формирования пытаются малыми группами вывести свой личный состав из посёлка городского типа Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января рассказали в российских силовых структурах.

Frank Augstein/ AP/TASS

«Противник пытается малыми группами выводить своих … [бойцов] из [Великой] Новосёлки. Несут потери, поскольку все пути отхода перекрыты», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время в населённом пункте ведётся зачистка заблокированной там одной из групп украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что гарнизон украинской армии в Великой Новосёлке фактически обречён. По его словам, противник в посёлке попал в оперативное окружение, и для того чтобы из него вырваться, украинским войскам нужно форсировать реку Мокрые Ялы.

Ранее в этот же день в силовых структурах заявили о начале боёв за Великую Новосёлку в ДНР. Отмечалось, что боестолкновения также ведутся на северных подступах к населённому пункту, который является последним крупным укрепрайоном украинских формирований на южнодонецком направлении.