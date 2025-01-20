Канберра, 20 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла представительнице США Эмме Наварро в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 5:7.

Chu Chen/Global Look Press Дарья Касаткина

Касаткина три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и девять реализованных брейков из 25.

В четвертьфинале турнира Наварро сыграет с польской теннисисткой, второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

Как передавало ИА Регнум, 19 января российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини, взяв у них реванш после поражения в финале Олимпийских игр в Париже. Благодаря этой победе они вышли в третий круг турнира, где встретятся с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.

16 января российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену. Во время игры россиянин грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете — штраф на одно очко за замах ракеткой на супервайзера игры.