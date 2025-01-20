Стокгольм, 20 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Граждан России и Белоруссии должны допустить до международных состязаний в нейтральном статусе. Об этом 20 января заявил глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), кандидат на пост главы МОК швед Йохан Элиаш.

Michael Kappeler/Global Look Press Йохан Элиаш

«Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны», — его слова приводит издание Aftonbladet.

Отмечается, что российских и белорусских спортсменов следует допустить к соревнованиям под нейтральным флагом и гимном, как это произошло на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября в пресс-службе FIS заявили, что отстранение российских и белорусских лыжников от мировых турниров остаётся в силе. Российские лыжники с марта 2022 года не допускаются к выступлению на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.

11 января президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года, только если FIS вернёт России квоты на участие.

Кроме того, в интервью с ИА Регнум она пояснила, что решение об участии в нейтральном статусе атлеты принимают лично и их «никто за руку не держит». При этом, по её словам, сильным россиянам не дадут выступить на соревнованиях даже без флага и гимна, если они поддерживают свою страну.