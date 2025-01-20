Москва, 20 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Россия по итогам 2024 года сохранила за собой третье место в мировом рейтинге военного кораблестроения. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В документе «Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН» отмечается, что Россия в категории военного судостроения сохранила за собой третье место. При этом индекс увеличился до 12 516 с 11 084 баллов в 2023 году.

«В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся», — сказано в документе.

На первом месте находится Китай, на втором США.

Как считают авторы исследования, США находятся у пика нынешних возможностей своего кораблестроения и в 2025 году, вероятно, не смогут строить существенно больше судов. В Китае, судя по всему, разворачивается серийное строительство атомных подводных лодок.

Как сообщало ИА Регнум, в июне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что до конца года Военно-морской флот России получит 50 новых кораблей, в том числе лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Особое внимание уделяется фрегатам и корветам, способным работать в дальней морской зоне. В 2023 году в состав ВМФ России вошли 32 корабля.