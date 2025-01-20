Москва, 20 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Злоумышленники используют Telegram-каналы с предложением заработка для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Об этом 20 января сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что насторожить пользователей мессенджера в первую очередь должна крайне высокая плата в размере от 50 до 300 тыс. рублей.

«За задание: записывать видеоотзывы по сценарию, отбирать фото объектов, писать отзывы, размещать объявления, проверять анкеты», — указано в Telegram-канале управления.

В МВД напомнили, что подобными предложениями маскируют диверсии, а вместо денег исполнитель может получить наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее, 18 января, МВД сообщило, что мошенники начали использовать в мессенджере Telegram новую схему для получения доступа к аккаунтам пользователей. Пользователь получает от одного из внесённых в список контактов, который на протяжении длительного времени не был онлайн, ссылку-голосование, которая ведёт на фишинговый ресурс.

Двумя днями ранее сообщалось, что в России мошенники начали распространять фальшивые NFT с изображением Лягушонка Пепе, чтобы похищать средства с криптовалютных кошельков пользователей Telegram. Злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу NFT, но на этих сайтах установлено вредоносное ПО, которое ворует средства с криптокошельков пользователей.