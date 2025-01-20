Москва, 20 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Публикация засекреченных документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года и других подобных документов, которые представляют большой общественный интерес, станет ударом по американскому «глубинному государству». Об этом 20 января заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

ITAR-TASS

Политик отметил, что избранный президент США Дональд Трамп обещанием обнародовать засекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата, кандидата в президенты в 1968 году Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также других секретных досье, фактически объявил информационно-политическую революцию.

По словам Пушкова, главными из этих секретных документов будут касающиеся реальной истории взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в августе года Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать независимую комиссию по расследованию покушений. По его словам, в числе прочего такая комиссия опубликует остающиеся пока засекреченными документы по убийству Кеннеди в 1963 году.

Джон Фицджеральд Кеннеди являлся 35-м президентом США и 22 ноября 1963 года получил смертельное ранение из снайперской винтовки в ходе предвыборной поездки в Далласе. Позднее он скончался в госпитале «Паркленд». Комиссия Уоррена назвала убийцей Кеннеди бывшего морпеха американской армии Ли Харви Освальда.