В Совфеде назвали ударом по США публикацию документов об убийстве Кеннеди
Пушков: публикация деталей об убийстве Кеннеди будет ударом по США
Москва, 20 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Публикация засекреченных документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года и других подобных документов, которые представляют большой общественный интерес, станет ударом по американскому «глубинному государству». Об этом 20 января заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.
Политик отметил, что избранный президент США Дональд Трамп обещанием обнародовать засекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата, кандидата в президенты в 1968 году Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также других секретных досье, фактически объявил информационно-политическую революцию.
По словам Пушкова, главными из этих секретных документов будут касающиеся реальной истории взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — написал он в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, в августе года Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать независимую комиссию по расследованию покушений. По его словам, в числе прочего такая комиссия опубликует остающиеся пока засекреченными документы по убийству Кеннеди в 1963 году.
Джон Фицджеральд Кеннеди являлся 35-м президентом США и 22 ноября 1963 года получил смертельное ранение из снайперской винтовки в ходе предвыборной поездки в Далласе. Позднее он скончался в госпитале «Паркленд». Комиссия Уоррена назвала убийцей Кеннеди бывшего морпеха американской армии Ли Харви Освальда.