Херсон, 20 января, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Число пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры Херсонской области возросло до 25. Об этом 20 января сообщило Херсонское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Сальдо.

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«На данный момент число пострадавших возросло до 25, из них четверо детей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января ВСУ нанесли удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два взрыва прогремели рядом со школой. Погибли два человека.

Сальдо сообщил, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Он подчеркнул, что украинская армия целенаправленно наносила удар по школе. Подобные действия заслуживают самого жёсткого международного осуждения, заявил губернатор.