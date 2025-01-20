Курск, 20 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Александр Хинштейн возмутился заграничным отпуском врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Об этом он сообщил 20 января на заседании регионального правительства.

kursk.ru Ирина Мусьял

Отмечается, что чиновница не присутствовала на заседании, когда к ней обратился Хинштейн. Ему сообщили, что Мусьял находится в отпуске в Индии до конца недели.

«Хочется надеяться, что уважаемая врио министра охраны объектов культурного наследия поехала не только с целью отдыха и лечения, оздоровления, но и с целью, наверное, практической помощи. Вероятно, она поехала за обменом опытом. Посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия», — заявил врио главы области.

Он также подчеркнул, что её выезд из страны неуместен, так как регион находится в тяжёлом положении под непрекращающимися атаками со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Я сейчас даже не беру сторону моральную: когда у нас ещё не вся наша земля освобождена и люди находятся, прямо скажем, в очень тяжёлом положении, ехать отдыхать на этом фоне за рубеж — у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — добавил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Отмечается, что об этом он рассказал, отвечая на вопросы о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдачей сертификатов.

13 января он также запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Врио губернатора обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ранее ограничили возможность комментирования в своих социальных сетях или же попросту удаляли неугодные им комментарии.