Таллин, 20 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Три первых военных корабля флотилии НАТО, которым поручено охранять подводные кабели в Балтийском море, прибыли к берегам Эстонии. Об этом сообщила газета The Guardian.

Global Look Press

«Группа будет расти в ближайшем будущем, к нам присоединятся другие корабли, так что в конечном итоге нас будет около шести-семи кораблей», — рассказал журналистам 19 января бельгийский руководитель оперативной группы Эрик Кокс.

Он заявил, что флотилия альянса будет следить за тем, чтобы никто не мог повредить критически важную подводную инфраструктуру. Корабли будут охранять территорию в рамках миссии «Балтийский часовой».

Как передавало ИА Регнум, 13 января в Балтийском море получил повреждения подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. В ходе расследования выдвинули версию, что это произошло из-за умышленных действий экипажа китайского судна, которое ранее стояло на якоре в том районе. Также было заявлено, что капитана борта якобы могли завербовать российские спецслужбы.

Газета The Washington Post 19 января при этом сообщила, что разведслужбы США и стран Европы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Кроме того, участники расследования склоняются к версии о случайном повреждении инфраструктуры.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с ИА Регнум заявил, что программу «Балтийский часовой» запустили для создания препятствий торговому флоту России и блокирования морского пути в Калининградскую область. Эти действия Запада не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнул он.