Киев, 20 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных офицеров украинской армии были задержаны Главным бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 20 января сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, его слова привело издание «Страна. ua».

Juan Moreno/Global Look Press

По информации Бутусова, в числе задержанных оказался экс-командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», в которой ранее произошло массовое дезертирство, полковник Дмитрий Рюмшин.

Он добавил, что ГБР также задержало бывшего командующего оперативно-тактического управления «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина и экс-командира 125-й львовской бригады теробороны генерал-лейтенанта Артура Горбенко, а также экс-заместителя командира 125-й бригады. Последних задержали по подозрению в служебной халатности из-за провала обороны и потери управляемости войск на харьковском направлении в мае 2024 года, уточнил журналист.

Отмечается, что официальное задержание названных украинских офицеров пока не подтверждено.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. По его словам, эту часть была набрана из насильно мобилизованных и плохо подготовленных бойцов.

Журналист журнале Forbes Дэвид Экс 15 января написал, что после распада бригады украинской армии «Анна Киевская» руководство киевского режима приняло решение больше не создавать новые части. После этого случая командование ВСУ хочет пополнять новобранцами действующие подразделения, пояснил он.

В конце декабря 2024 года ГБР Украины задержали в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады украинских войск Олега Побережнюка. По информации следователей, задержанный не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток его подчинённых.