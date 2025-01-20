Москва, 20 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Якутский гуманитарный институт лишился лицензии на осуществление образовательной деятельности. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

(сс) nikolayhg

«Рособрнадзор в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ещё пяти российским вузам по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований объявлено предостережение.

В их числе московский Медицинский университет «Реавиз», подмосковный Медицинский университет МГИМО-МЕД и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова Российской академии наук.

Кроме того, предостережения объявлены Научно-исследовательскому медицинскому институту «Астра-Сфера» в Нальчике и Северо-Кавказскому институту дружбы народов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Рособрнадзор направил пяти российским вузам предостережения по теме проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации среди иностранных граждан.

Предостережения коснулись Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного университета, Уфимского университета науки и технологии, Псковского госуниверситетуа и Института русского языка имени Пушкина.

Согласно результатам исследования, проведённого Высшей школой экономики, наиболее популярным направлением у абитуриентов в 2024 году оказалось педагогическое. В тройку лидеров по приросту совокупного приёма среди педвузов вошли Уральский государственный педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Алтайский государственный педагогический университет.