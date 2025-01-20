Москва, 20 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в убийстве женщины, которую спрятали в «Запорожце» Гоши Куценко, задержан 30-летний Альберт Абдуллин. Мужчина полгода назад вернулся из зоны боевых действий и 17 января собирался жениться. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Социальные сети Альберт Абдуллин

Утром 19 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в автомобиле марки «Запорожец», припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Машина принадлежит российскому актёру Гоше Куценко. Этот раритетный ЗАЗ артист приобрёл в 2019 году. Последние несколько лет машина просто стояла во дворе.

На теле погибшей были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что женщине 30-35 лет, давность смерти на момент обнаружения — около трех часов. При осмотре салона «Запорожца» были обнаружены и изъяты черная куртка, белый бюстгальтер, а также использованный презерватив.

«Полицейские начали розыск преступника и по горячим следам задержали 30-летнего уроженца Татарстана. Установлено, что мужчина ранее проживал в городе Казани. Мужчина был неоднократно судим по тяжким уголовным статьям. В 2019 году Альберт в очередной раз отправился в тюрьму за убийство», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Абдуллин был судим по множеству тяжких преступлений, среди которых: убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ), кражи (ч.3 ст. 158 УК РФ), разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст.119 УК РФ), оскорбление представителя власти.

В разговоре с ИА Регнум близкая подруга задержанного рассказала, что Альберт отправился на СВО прямо из мест лишения свободы. Из зоны боевых действий мужчина вернулся осенью 2024 года и сразу приехал в Москву, где собирался жениться.

«Мы c Альбертом росли в одном детском доме, дружим всю жизнь. Он пошел плохой дорожкой и за жизнь совершил много преступлений, сидел в тюрьме. Последний раз его судили за убийство. Из зоны он отправился в зону боевых действий, участвовал в СВО. Осенью 2024 года он приехал в Москву к какой-то женщине. Подробнее он не рассказывал, но говорил, что 17 января у него будет свадьба с ней», — рассказала Алина.

В настоящий момент мужчина задержан, с ним работают следователи. Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство».