Мадрид, 20 января, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Разрешение Украине на удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами можно считать началом третьей мировой войны. Об этом 20 января написало испанское издание Rebelion.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России», — говорится в статье.

Отмечается, что при этом противостояние между ядерными державами предполагает невиданные во времена холодной войны масштабы конфронтации.

Как передавало ИА Регнум, с территории Украины 16 января шестью ракетами ATACMS был нанесён удар по объектам в Белгородской области. Все ракеты были сбиты. Жертв и разрушений в результате атаки не было. В ответ 18 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В числе поражённых целей было конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха».

В ноябре Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. 21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент России Владимир Путин 28 ноября отметил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.

Путин 26 декабря допустил, что Россия при необходимости может снова применить гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории, но не будет спешить с этим решением.