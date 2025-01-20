Москва, 20 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 460 бойцов и четыре танка. Об этом 20 января сообщили в Министерстве обороны России.

Madeleine Kelly/Global Look Press

Уточняется, что войска российской группировки «Север» за сутки нанесли удары по позициям ряда бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) возле Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Южного, а также отразили четыре контратаки противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий», — проинформировали в ведомстве.

Противник также за это время лишился миномёта, станции радиоэлектронной борьбы, бронированной ремонтно-эвакуационной машины, четырёх пунктов управления дронами и склада боеприпасов.

В Минобороны добавили, что за всё время вторжения в приграничье Курской области ВСУ потеряли свыше 53 330 бойцов, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортёров, 1581 боевую бронированную машину, 1565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и множество другой военной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные начали использовать новую тактику против украинских боевиков в курском приграничье. Отмечалось, что беспилотники армии России залетают с флангов и уничтожают резервные группы противника, пытающиеся подойти к линии фронта для смены сослуживцев.

Ранее в этот же день расчёт орудия «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированное орудие украинской армии в Курской области. Ликвидацию цели подтвердили снятые с БПЛА в режиме реального времени кадры объективного контроля.

Силы противовоздушной обороны армии России 19 января в Курской области сбили украинскую авиационную бомбу. Зенитчики ВС РФ также уничтожили две ракеты ВСУ в небе над регионом.