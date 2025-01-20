Тегеран, 20 января, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Иранский суд приговорил к смертной казни популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного под творческим псевдонимом Таталу. Об этом сообщила газета The Guardian.

Кадр из видео Таталу

Изначально артисту назначали за оскорбления в адрес пророка Мухаммеда наказание в виде пяти лет заключения. Но обвинение оспорило это решение и в ходе нового заседания добилось вынесения смертного приговора, говорится в материале, опубликованном 19 января.

Отмечается, что приговор ещё не вступил с законную силу, его можно обжаловать.

По данным издания, 37-летный музыкант проживал в Стамбуле, но власти Турции в декабре 2023-го передали его Ирану, с тех пор он находится под стражей. Ранее артиста приговорили к 10 годам заключения за пропаганду проституции. Певца также обвиняют в распространении непристойных материалов и антииранской пропаганде.

Как передавало ИА Регнум, в Иране в мае 2023 года казнили двух человек за антиисламскую пропаганду в Сети, распространение идей об атеизме, богохульстве и сжигании Корана. Суд установил, что они создали 35 интернет-сообществ и каналов, в которых оскорбляли понятия, священные для мусульман.

Организация Объединённых Наций в январе 2023-го выступила с осуждением применения смертных приговоров в Иране в отношении участников беспорядков в Тегеране. ООН призвала отказаться от любых казней.