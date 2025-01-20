Москва, 20 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Более полутора тысяч животных родилось в Московском зоопарке в прошлом году. Еще 300 зверей приехали из других регионов и стран. О самых редких животных, пополнивших ряды обитателей зоосада — в материале ИА Регнум.

Пресс-служба Московского зоопарка Полярная сова

Гигантский осьминог

В одном из аквариумов павильона «Экзотариум» впервые за десять лет поселился спасенный из промышленного отлова гигантский осьминог. Сейчас он весит три килограмма, но в природе такие особи достигают 50 и более килограммов.

Пресс-служба Московского зоопарка Гигантский осьминог

Гигантский осьминог ведет ночной образ жизни, а днем предпочитает спать. В рационе у моллюска — креветки, рыба и сахалинская спизула, а чтобы осьминогу было чем занять свои щупальца, зоологи кладут еду в банки, контейнеры и тубусы с закручивающимися крышками.

Обитателя «Экзотариума» справедливо можно назвать интеллектуалом подводного мира: мозг у него не только в голове, но и в каждом щупальце. Еще у него три сердца и голубая кровь — благодаря высокому содержанию меди в организме. В зависимости от ситуации и настроения моллюск меняет окрас: от серого до красно-бордового.

Пресс-служба Московского зоопарка Японский журавль

Беличий саймири

В большом семействе беличьих саймири из павильона «Приматы» — самца Кая и самки Герды — появился детеныш. Начало своей жизни он провел у мамы на спине. Сейчас ему уже несколько месяцев, он азартно прыгает по канатам и лесенкам вместе со своими родителями и другими обитателями павильона: в группе беличьих саймири есть еще несколько самок, которые носят на себе детеныша, кормят и развлекают его.

Пресс-служба Московского зоопарка Беличьи саймири

Кошачий лемур

Звёзды острова Мадагаскар, занесенные в Международную Красную книгу кошачьи лемуры, в 2024 году вновь порадовали потомством. Родившихся малышек назвали София и Лили.

Первую неделю после рождения детеныши проводят на груди у матери, а потом переползают к ней на спину. Через пару недель малышей начинают «нянчить» остальные самки. Лемуры живут семейными группами и очень чутко относятся к детенышам: присматривают за ними, подстраховывают на лесенках и защищают в случае опасности.

Пресс-служба Московского зоопарка Кошачий лемур

Бурая гиена

Одним из самых ценных пополнений в Московском зоопарке стало рождение детеныша у пары краснокнижных бурых гиен — первых в 160-летней истории зоосада. К сожалению, мама гиенёнка умерла после родов, поэтому малыш начал свою жизнь в специальном боксе, а выкармливали его зоологи.

Пресс-служба Московского зоопарка Бурый гиенёнок

Скоро детенышу исполнится полгода, недавно он воссоединился со своим отцом и уже готовится выходить к посетителям. Пока же наблюдать за гуляющим по вольеру гиенёнком можно через круглые окошки. Имя для нового жителя Московского зоопарка выбирают на платформе «Активный гражданин».

Малайские медведи

В 2024 году в Московский зоопарк приехали малайские медвежата по кличке Лучик, Звёздочка и Маша. Эти имена москвичи выбрали путем голосования на платформе «Активный гражданин».

Пресс-служба Московского зоопарка Бируанг

Второе название малайских медведей — бируанги, а из-за желтоватого пятна на груди в форме подковы их еще называют солнечными медведями. Это самые маленькие и самые редкие представители своего вида, они занесены в Международную Красную книгу.

Животные родом из тропических лесов хорошо лазают по деревьям, питаются побегами растений, фруктами, медом и насекомыми. В теплых вольерах Московского зоопарка им создали все необходимые условия. Медвежата проявляют отменный аппетит, с удовольствием играют и постепенно знакомятся с посетителями. Сотрудники зоосада надеются, что через пару лет повзрослевшие мишки составят пару и дадут потомство. В неволе малайские медведи могут жить до 30 лет.