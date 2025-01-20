Москва, 20 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело было обнаружено в машине актёра Гоши Куценко на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано 19 января в Telegram-канале ведомства.

По информации источника ИА Регнум, 30-летний мужчина уже был судим ранее. В 2013 году привлекался за кражу. Спустя три года был судим за разбой, оскорбление представителя власти и угрозу убийством. В третий раз мужчину задерживали в 2019 году за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и убийство.

Ранее, 19 января, в «Запорожце», принадлежащем Куценко, нашли изрезанное тело женщины. Предполагается, что задержанный мужчина мог убить её в результате ссоры. Вместе они распивали алкоголь.

Сам автомобиль актёр, являющийся поклонником раритетного автопрома, приобрёл с пробегом всего в 80 км, после чего модернизировал. Машина стала вещдоком в уголовном деле, которое следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).