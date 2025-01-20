Москва, 20 января, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Россия рассмотрит инициативы Японии по возобновлению диалога, когда Токио подкрепит их реальными шагами в русле отказа от недружественной политики. Об этом 20 января говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Антон Денисов/РИА Новости

«Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики», — говорится в комментарии.

Отмечается, что российская сторона исходит из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, осознающие пагубность антироссийского курса и его негативные последствия для японского народа.

В МИД напомнили, что 20 января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией. Подчёркивается, что это событие является свидетельством способности соседних стран, долгое время находившихся в состоянии конфронтации, осознать, что такое положение не соответствует их национальным интересам, и достичь договорённости без выдвижения дополнительных условий.

Как передавало ИА Регнум, 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что от Японии иногда поступают сигналы о готовности возобновить диалог по мирному договору. Он назвал подобные сигналы несолидными.

26 декабря премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте заявил, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине. Также он указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

6 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога по мирному договору между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.