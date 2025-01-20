Курск, 20 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Медик с позывным Сирота из спецназа «Ахмат» спас жизнь более чем 300 раненным российским военным с момента нападения украинских вооружённых формирований на Курскую область. Об этом он рассказал 20 января.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он сообщил, что в отряде «Каштан» занимается эвакуацией раненых. Прежде всего боец, получивший ранение, должен покинуть передовую и добраться до места, куда возможен проезд эвакуационной группы. Специалисты группы оказывают раненому первую помощь и отвозят на пункт стабилизации. Здесь Сирота оказывает получившему ранение более квалифицированную помощь.

Как рассказал медик, он делает капельницы, уколы, при необходимости накладывает жгут. Затем за раненым приходит машина и его везут к хирургам.

«Я веду примерный учёт спасенных бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — рассказал Сирота.

Как сообщил военный медик, ранее он воевал на артёмовском направлении. В общей сложности он спас от смерти порядка 500 человек. К хирургам от него все раненые уезжали живыми, даже те, кого эвакуационная группа доставила в тяжёлом состоянии.

«У меня на руках ещё ни один боец не погиб», — процитировал Сироту ТАСС.

Он рассказал, что раньше работал инженером. В его семье все были военными врачами, и после начала спецоперации он быстро освоил медицинскую специальность.

В зоне боевых действий врачам приходится не только помогать раненым, но и отстреливаться, в том числе от украинских беспилотников, сообщил Сирота.

Как сообщало ИА Регнум, российский военный хирург с позывным Кастет в конце декабря рассказал об операции по извлечению несработавшего взрывателя из тела раненного в зоне спецоперации бойца. Осматривая раненого, врачи увидели, что снаряд торчит прямо из-под жгута. Он попросил коллег покинуть операционную и продолжил извлекать опасный предмет в одиночку.

Главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова рассказала о героическом поступке хирурга президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил найти хирурга и наградить.