В США предупредили, что захват Панамы при Трампе закончится её оккупацией
WSJ: возможное при Трампе вторжение армии США в Панаму обернётся её оккупацией
Вашингтон, 20 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Возможность военного захвата Панамского канала армией США будет противоречить международным законам и обернётся американской оккупацией Панамы. Такое предположение высказал генерал армии США в отставке Барри Маккеффри, слова которого 19 января привела газета The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению американского военного, призывы избранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Панамским каналом напоминают «возвращение в 1850-е годы».
«Как может иностранная держава, незаконно [контролирующая власть в стране] управлять каналом без панамцев?» — задался вопросом Маккеффри.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2024 года Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, который США передали властям Панамы ещё в XX веке. По словам избранного главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.
Президент Панамы Хосе Мулино 23 декабря в ответ на это заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его стране на основании договора от 1977 года, и его возврат США не обсуждается. Он также подчеркнул, что Панама уважает другие государства и требует уважения по отношению к себе.
После этого Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social фразу: «Ещё посмотрим». Избранный американский лидер также разместил в своём посте снимок географического объекта с надписью: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».
Позднее, 11 января, стало известно, что Мулино может обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп продолжит угрозы в адрес его страны. Отмечалось, что президент Панамы ждёт вступления избранного президента США в должность, чтобы понять, будет ли тот и в дальнейшем придерживаться своей позиции.