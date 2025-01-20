Вашингтон, 20 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Возможность военного захвата Панамского канала армией США будет противоречить международным законам и обернётся американской оккупацией Панамы. Такое предположение высказал генерал армии США в отставке Барри Маккеффри, слова которого 19 января привела газета The Wall Street Journal (WSJ).

ROLEX DELA PENA/ЕРА/ТАСС

По мнению американского военного, призывы избранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Панамским каналом напоминают «возвращение в 1850-е годы».

«Как может иностранная держава, незаконно [контролирующая власть в стране] управлять каналом без панамцев?» — задался вопросом Маккеффри.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2024 года Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, который США передали властям Панамы ещё в XX веке. По словам избранного главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.

Президент Панамы Хосе Мулино 23 декабря в ответ на это заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его стране на основании договора от 1977 года, и его возврат США не обсуждается. Он также подчеркнул, что Панама уважает другие государства и требует уважения по отношению к себе.

После этого Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social фразу: «Ещё посмотрим». Избранный американский лидер также разместил в своём посте снимок географического объекта с надписью: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».

Позднее, 11 января, стало известно, что Мулино может обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп продолжит угрозы в адрес его страны. Отмечалось, что президент Панамы ждёт вступления избранного президента США в должность, чтобы понять, будет ли тот и в дальнейшем придерживаться своей позиции.