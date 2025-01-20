Салехард, 20 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал в зону СВО крупную партию техники, в числе которой первые дроны «Кречет», собранные в регионе. Вооружение было передано в ходе встречи с ямальцами из девяти боевых подразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Они также получили транспорт, обмундирование и стройматериалы.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Бойцам СВО передали дроны, собранные на Ямале

Производство беспилотных летательных аппаратов было запущено год назад в Салехарде по предложению ветеранов боевых действий. Как отметил Дмитрий Артюхов, в регионе готовится просторное помещение для цеха со складом и учебным центром по управлению БПЛА. Это позволит наладить массовое производство.

«Обсудили снабжение, медицинскую реабилитацию и нашу новую кадровую программу «Время героев». Взял на контроль несколько личных вопросов. Благодарю парней за службу, верность Родине и Ямалу», — написал Дмитрий Артюхов в своем Телеграм-канале.

Кроме дронов на передовую были направлены автомобили «Садко-Некст», мотоциклы и квадроциклы с прицепами, радиоуправляемые платформы и РЭБ-оборудование.