Курск, 20 января, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Солдаты российской армии начали применять новую тактику против Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 20 января рассказал Telegram-канал SHOT.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что дроны ВС РФ залетают с флангов и уничтожают резервные группы, пытающиеся подойти к линии боевого соприкосновения, чтобы сменить сослуживцев. По данным канала, в этих зонах нет сил противовоздушной обороны и не работают средства радиоэлектронной борьбы.

«В итоге (украинские) подразделения несут большие потери раненными и убитыми, а выжившие убегают обратно через курские леса», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и местам производства и хранения беспилотников. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также поразили скопления украинских живой силы и техники в 152 районах.

Кроме того, 20 января ВС РФ также освободили населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что на луганском направлении за сутки потери украинской армии составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На донецком же направлении военные ВСУ потеряли до 545 военных, два бронетранспортёра М113, три автомобиля и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».