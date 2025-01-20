Москва, 20 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. В машине актёра Гоши Куценко в Москве нашли тело изрезанной женщины. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Софья Сандурская/ТАСС

Труп с ножевыми ранениями был обнаружен 19 января в автомобиле марки «Запорожец», припаркованном на Кутузовском проспекте. Погибшей на вид порядка 30 лет. На момент обнаружения со времени смерти прошло около трёх часов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте был задержан 30-летний ранее судимый мужчина из Татарстана. В 2013 году привлекался за кражу. Спустя три года был судим за разбой, оскорбление представителя власти и угрозу убийством. В третий раз мужчину задерживали в 2019 году за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и убийство.

Прокуратура города Мосвы

Следователи предположили, что новая жертва была порезана в ходе ссоры после совместного распития алкоголя.

Прокуратура города Мосвы

Куценко является поклонником раритетного автопрома. «Запорожец», в котором нашли тело, актёр приобрёл с пробегом в 80 км и модифицировал машину. Теперь же транспортное средство стало вещественным доказательством в уголовном деле.