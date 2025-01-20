Вашингтон, 20 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп хочет в ближайшие дни после инаугурации, назначенной на 20 января, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и отдал соответствующие распоряжения. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Одна из целей разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец [конфликту] на Украине», — говорится в материале, опубликованном 19 января.

Телеканал напомнил, как Трамп однажды заявил, что добьется прекращения боевых действий на Украине в течение суток после инаугурации, но теперь мало признаков того, что он выполнит это обещание. Его команда работает над планом об урегулировании конфликта в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о намерении разрешить украинский кризис после вступления в должность президента США. 19 января он очередной раз подтвердил это намерение, отметив, что таким образом хочет предотвратить начало третьей мировой войны.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 12 января сообщил, что уже идёт подготовка к встрече нового американского лидера с российским президентом. Трамп понимает, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без диалога с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что команда Трампа ещё не направляла запрос о его встрече с Путиным. Целесообразно дождаться вступления нового американского лидера в должность, подчеркнул представитель Кремля.

Путин в декабре отметил, что четыре года не общался с Трампом, но готов к переговорам к ним, в том числе к личной встрече, если этого захочет избранный президент США.