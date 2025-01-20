Уси, Китай, 20 января, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Суд в городе Уси китайской провинции Цзянсу исполнил смертный приговор жителю Сюй Цзяцзиню, осуждённому за нападение на людей в одном из городских училищ. Об этом 20 января сообщило агентство Xinhua.

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К высшей мере наказания мужчину приговорили в декабре 2024 года. Его обвинили в убийстве восьми человек. Ещё 17 в ходе нападения получили травмы. Уточняется, что перед казнью Цзяцзиню позволили встретиться с близкими родственниками.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчина набросился с ножом на учеников и работников учебного заведения. Задержать его удалось на месте преступления.

20 января в Китае также казнили мужчину, который в ноябре прошлого года въехал в толпу людей в городе Чжухае и задавил насмерть 35 человек. Суд постановил, что 62-летний Фань Вэйцю представляет угрозу общественной безопасности. Из-за его действий также пострадали 43 человека. Причиной поступка стал раздел имущества при разводе с супругой. Свой гнев бывший муж решил выместить на окружающих.