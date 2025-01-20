Киев, 20 января, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа не ведёт диалог политиками с Украины и едва ли намерена инициировать его в будущем. Такое мнение 20 января высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По словам Дубинского, то, что команда избранного президента США не пригласила на церемонию инаугурации никого из представленных в украинском парламенте политиков, можно назвать примечательным моментом.

«Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведётся и вестись вряд ли будет», — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат Рады также назвал шайкой предателей действующих политиков Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января сын Трампа Бэррон Трамп рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский трижды пытался получить приглашение на церемонию инаугурации его отца. По его словам, Зеленский все эти три раза получил отказ.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Зеленский соврал, когда говорил о наличии «дел дома», из-за чего он не будет находиться на инаугурации Трампа. Дипломат напомнила, что в 2024 году «домашние дела» не помешали главе киевского режима побывать в 35 странах мира.

Избранный глава Белого дома 16 декабря 2024 года заявил, что не пригласил Зеленского на свою церемонию вступления в должность. Вместе с тем он добавил, что глава киевского режима может посетить это мероприятие, если захочет.