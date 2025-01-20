Москва, 20 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Рамазан Падиев, арестованный по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, обжаловал решение суда о заключении под стражу. Об этом 20 января сообщило «РИА Новости».

Алексей Потицкий/ТАСС Рамазан Падиев

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича», — приводит агентство слова источника в суде.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Басманный суд Москвы арестовал Падиева и Батухана Точиева как подозреваемых по делу об убийстве Кириллова. По данным следствия, в ноябре 2024 года они по указанию пока не установленного лица арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье, в которой он должен был укрыться после совершения преступления.

20 января отец Падиева Бекхан заявил, что не общался с сыном около 10 лет.

Взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря у входа в подъезд дома на юго-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат.

18 декабря Курбонов был задержан. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в 100 тыс. долларов и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца. ФСБ заявила, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.