Казань, 20 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий атаки беспилотников в Казани. Об этом заявили 20 января в пресс-службе главы республики Татарстан Рустама Минниханова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что все предприятия, школы и детские сады, а также аэропорты Казани и Нижнекамска на данный момент работают в штатном режиме.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий атаки. После поступления первых сообщений Раис республики прибыл на место», — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром в понедельник аэропорты Нижнекамска и Казани ввели временные ограничения на использование воздушного пространства до 10:30 мск. Отмечается, что за время приостановки работы воздушных гаваней на запасные аэродромы ушли три самолёта, следовавшие в Казань.

В тот же день с 06:00 до 07:00 мск силами российской ПВО были сбиты два украинских беспилотника над Татарстаном. Пресс-служба мэрии Казани также сообщила об обломке украинского дрона, упавшем возле одного из жилых многоквартирных домов на улице Можайского. Уточнялось, что деталь оказалась не взрывоопасной.