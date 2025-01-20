Газа, Палестина, 20 января, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Видео с вручением членами палестинского движения ХАМАС подарков трём израильским заложницам при их освобождении из плена опубликовало 20 января израильское издание Ynet.

Кадр из видео

На кадрах трём женщинам, сидящим в машине Красного Креста, вручают бумажные пакеты с символикой ХАМАС. Они принимают подарки и позируют с ними для фотографии. Комментируя видео, израильское издание назвало этот момент «циничной эксплуатацией» заложниц палестинским движением.

В каждом пакете находились сертификат об освобождении и фотография из сектора Газа. Одна из женщин показала его в развёрнутом виде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942428" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заложницы, освобожденные из плена, получили от ХАМАС «подарки на память»

На следующем отрезке видео заложницы выходят из автомобиля, охраняемого ХАМАС, и пересаживаются в машину, которая доставила их в Израиль.

В плену ХАМАС заложницы находились 471 день.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января власти Израиля и ХАМАС провели переговоры, придя к соглашению о временном перемирии на 42 дня. Режим прекращения огня начал действовать 19 января.

ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников. В обмен на трёх израильтянок власти Израиля обязались выпустить из тюрем 90 палестинок.