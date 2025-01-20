Санкт-Петербург, 20 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. В городе Кудрово школьник «стрельнул» у товарища сигарету. Покурив её, ребенок почувствовал головную боль и сильный голод. Испугавшись, он вызвал скорую помощь — его госпитализировали в реанимацию. Полицейским подросток рассказал, что не знал о том, что в сигарете содержится марихуана. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Владимир Гердо/ТАСС

16 января в полицию Ленинградской области поступило сообщение от врачей одной из детских больниц. Медики сообщили о поступившем к ним 16-летнем школьнике Викторе В. (имя изменено). Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сильным отравлением наркотическим веществом группы каннабиноиды, которое содержится в растении конопля.

«Медикам школьник рассказал, что в тот день он «стрельнул» сигарету у знакомого. Выкурил её и заметил появившуюся головную боль, а также внезапный приступ сильного голода. Чуть позже ребенок почувствовал тошноту, его несколько раз вырвало. Испугавшись, Витя позвонил в скорую помощь, и его экстренно госпитализировали», — рассказал собеседник.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Как только врачи выпишут школьника из больницы, ему предстоит серьезный разговор с полицейскими, которые проверят подлинность его истории и попытаются установить того самого «товарища», который угощает окружающих сигаретами с марихуаной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве годовалый ребёнок отравился наркотиками своей матери. 26-летняя мать пояснила врачам, что в тот день она в очередной раз употребляла гашиш и забыла наркотик на подоконнике.