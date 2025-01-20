Москва, 20 января, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил, что не общался с сыном около 10 лет.

Алексей Потицкий/ТАСС Рамазан Падиев

«Сын почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью — моей первой женой и ещё тремя нашими детьми. Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз. Как болеть начал, около 10 лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — приводит «РИА Новости» слова 60-летнего Бекхана Падиева.

Он сообщил, что раньше работал водителем, но сейчас на пенсии из-за болезни Паркинсона.

Отмечается, что Бекхан Падиев со своей второй супругой живёт в двухэтажном частном доме в Назрановском районе Ингушетии. Причём его сын в этом доме никогда не жил.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Басманный суд Москвы арестовал Падиева и Батухана Точиева как подозреваемых по делу об убийстве Кириллова. Они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ. По данным следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию пока не установленного лица арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье, в которой он должен был укрыться после совершения преступления.

Взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря у входа в подъезд дома на юго-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат.

18 декабря Курбонов был задержан. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в 100 тыс. долларов и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца. ФСБ заявила, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.