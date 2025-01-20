Тирасполь, 20 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Власти Приднестровья уведомили руководство Молдавии о согласии получать газ через компанию «Молдовагаз» для скорейшего преодоления энергетического кризиса. Об этом 20 января сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

«Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания «Молдовагаз». Исходя из чего в субботу, то есть 18 января, со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаз» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаз» поставить в Приднестровье газ», — заявил Красносельский. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы непризнанной республики.

Он уточнил, что «Тираспольтрансгаз» гарантировал оплату за получаемый газ через «Молдовагаз», отметив, что эти меры направлены на благо граждан республики.

Глава непризнанной республики добавил, что после полученного 28 декабря 2024 года от «Молдовагаза» уведомления о прекращении поставок голубого топлива, власти Приднестровья нашли компанию Natural Gaz, имеющую международную лицензию на поставку и транспортировку газа в Молдавию и Приднестровье.

«Начали заключать контрактные отношения, но тут мы встретили яростное сопротивление «Молдовагаз» и молдавских политиков, что именно эта кампания никак не может поставлять газ в Приднестровье», — пояснил Красносельский.

Как сообщало ИА Регнум, президенту Молдавии Майя Санду 20 января назвала «незаконными» гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. По её утверждению, таковые якобы нарушают международные санкции.

Красносельский 17 января обратился к Санду с просьбой не препятствовать поставкам газа из РФ в Приднестровье. Он отметил, в Тирасполе видят яростное сопротивление молдавских должностных лиц, пытающихся сделать всё, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была возобновлена.

Глава ПМР 15 января заверил жителей Приднестровья, что российский газ скоро поступит в непризнанную республику. Газ будет подан в качестве гуманитарной меры в объёме, необходимом для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и промышленных предприятий региона.

Российская компания «Газпром» с начала января остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов Кишинёва. Кроме того, Украина не стала продлевать транзитный договор с РФ для поставок через свою территорию газа в Молдавию, а «Газпром» решил не предлагать альтернативных путей доставки.