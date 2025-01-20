Москва, 20 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и местам производства и хранения беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также поразили скопления живой силы и техники украинской армии в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Шевченко в Донецкой Народной Республике. Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военные группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины.

Днём ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские разведподразделения периодически заходят на территорию Днепропетровской области. Украинские войска находятся в тяжёлом положении в районе посёлка Великая Новоселка в Волновахском районе. Потеря данной территории грозит ВСУ большими проблемами с логистикой, добавил Пушилин.