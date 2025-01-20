Москва, 20 января, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии в ночь на 20 января сбили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сводке ведомства.

Больше всего беспилотников сбили в Брянской области — количество ликвидированных аппаратов составило 14 единиц. Над Калужской областью уничтожили шесть дронов, над Белгородской и Курской — ещё по три. Также по два БПЛА были ликвидированы в Рязанской и Орловской областях, один — в Татарстане.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января средства ПВО в Татарстане сбили ещё два украинских беспилотника. Власти республики сообщили, что ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия, но все дроны были обезврежены, никто не погиб, разрушений нет.

За прошлую неделю средства противовоздушной обороны над Донецкой Народной Республикой обезвредили 137 украинских беспилотников. БПЛА были перехвачены над Донецком и Макеевкой.

В ночь на 19 января силы ПВО сбили над российской территорией два украинских БПЛА в Брянской и Белгородской областях. В ночь на 18 января над российской территорией были сбиты 46 дронов. ВСУ направили беспилотники в Брянскую, Курскую, Калужскую, Тульскую, Белгородскую и Воронежскую области.